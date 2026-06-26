Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieseldiebstahl an zwei Lastwagen

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23. Juni, 7 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni, 5 Uhr, wurden auf Rastplätzen in Mechernich-Lessenich und Weilerswist-Horchheim zwei Lastwagen angegangen. Unbekannte Täter pumpten aus beiden Fahrzeugen jeweils etwa 100 bis 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Lkw-Fahrer befanden sich zum Tatzeitpunkt schlafend im Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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