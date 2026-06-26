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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall: 26-Jährige verletzt

Kall (ots)

Am Donnerstag, 25. Juni, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße 266 im Bereich einer Einmündung hinter einer Rechtskurve zur Landstraße 105 (Wallenthaler Höhe) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden war auf der Bundesstraße 266 in Fahrtrichtung Kall unterwegs. Im Bereich der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten, da sich beim Abbiegen auf die Landstraße 105 ein Rückstau gebildet hatte. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der 26-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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