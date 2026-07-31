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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt - 68-Jähriger wohlbehalten angetroffen (31.07.2026)

Radolfzell (ots)

Der seit 23.07.2026 vermisste 68-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6324628

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Markus Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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