POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt - 68-Jähriger wohlbehalten angetroffen (31.07.2026)

VS-Villingen (ots) - An der Abfahrt der Bundesstraße 33 zur Schwenninger Straße hat sich am Donnerstag, gegen 22 Uhr, ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. Beim Abbiegen auf die Schwenninger Straße übersah eine etwa 40-Jährige eine auf dem Radweg kreuzende E-Scooter-Fahrerin. Mit dem Auto stieß sie ...

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