Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) 15-Jährige verletzt sich bei Unfall - Zeugenaufruf (30.07.2026)

VS-Villingen (ots)

An der Abfahrt der Bundesstraße 33 zur Schwenninger Straße hat sich am Donnerstag, gegen 22 Uhr, ein Unfall mit einer Leichtverletzten ereignet. Beim Abbiegen auf die Schwenninger Straße übersah eine etwa 40-Jährige eine auf dem Radweg kreuzende E-Scooter-Fahrerin. Mit dem Auto stieß sie gegen die 15-Jährige, wodurch diese auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr die Verursacherin weiter. Sie trug etwa schulterlanges, dunkles Haar und ein helles T-Shirt. Nach ihr sucht nun das Polizeirevier Villingen und bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise.

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