Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Weschnitz: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fürth (ots)

Am Sonntag (2.8.) ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 460. Ein Autofahrer im Alter von 19 Jahren befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Bundesstraße und beabsichtigte an einer Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer. Eine Motorradfahrerin im Alter von 19 Jahren, die sich unmittelbar hinter dem 22-Jährigen befand, konnte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Zusammenprall mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch durch ein Ausweichmanöver und verletzte sich hierbei schwer. Der 22-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen zu. Beide wurden anschließend in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme ist der Bereich rund um die Unfallstelle bis circa 18.30 Uhr vollgesperrt gewesen, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell