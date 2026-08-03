PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Weschnitz: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fürth (ots)

Am Sonntag (2.8.) ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 460. Ein Autofahrer im Alter von 19 Jahren befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Bundesstraße und beabsichtigte an einer Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer. Eine Motorradfahrerin im Alter von 19 Jahren, die sich unmittelbar hinter dem 22-Jährigen befand, konnte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Zusammenprall mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch durch ein Ausweichmanöver und verletzte sich hierbei schwer. Der 22-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen zu. Beide wurden anschließend in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme ist der Bereich rund um die Unfallstelle bis circa 18.30 Uhr vollgesperrt gewesen, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:11

    POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Luisenplatzes löste am Freitagabend (31.7.) gegen 23.20 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger von zwei Männern körperlich attackiert worden sein. Hierbei soll der 36-jährige Mann auch festgehalten und in das Gesicht geschlagen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 12:05

    POL-DA: Oberzent-Hebstahl: Drei auf einen Streich / Motorräder zu laut

    Oberzent (ots) - Weil sie am Freitagnachmittag (31.7.) auf zu lauten Motorrädern unterwegs waren, kommt nun auf drei Fahrer ein Bußgeld zu. Gegen 13 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Bereich zwischen Oberzent-Hebstahl und Gaimühle drei Motorräder wahrgenommen, die verdächtig laut gewesen sind. Aus diesem Grund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren