PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Luisenplatzes löste am Freitagabend (31.7.) gegen 23.20 Uhr einen Polizeieinsatz aus.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger von zwei Männern körperlich attackiert worden sein. Hierbei soll der 36-jährige Mann auch festgehalten und in das Gesicht geschlagen worden sein. Eine Fahndung nach den Tätern, welche im Anschluss an die Tat unerkannt flüchteten, verlief bislang erfolglos.

Einer der Flüchtenden trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine blaue Hose und eine schwarze Umhängetasche.

Sein Mittäter soll ein graues T-Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/9690 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 12:05

    POL-DA: Oberzent-Hebstahl: Drei auf einen Streich / Motorräder zu laut

    Oberzent (ots) - Weil sie am Freitagnachmittag (31.7.) auf zu lauten Motorrädern unterwegs waren, kommt nun auf drei Fahrer ein Bußgeld zu. Gegen 13 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Bereich zwischen Oberzent-Hebstahl und Gaimühle drei Motorräder wahrgenommen, die verdächtig laut gewesen sind. Aus diesem Grund ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:51

    POL-DA: Darmstadt: Schwarze Suzuki "Bandit" (DI-MB 17) gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Am Freitagabend (31.7.), in der Zeit von 19.00 bis 23.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kaplaneigasse ein schwarzes Motorrad der Marke "Suzuki", Modell "GSF 650 - Bandit" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DI-MB 17 angebracht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren