Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Luisenplatzes löste am Freitagabend (31.7.) gegen 23.20 Uhr einen Polizeieinsatz aus.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger von zwei Männern körperlich attackiert worden sein. Hierbei soll der 36-jährige Mann auch festgehalten und in das Gesicht geschlagen worden sein. Eine Fahndung nach den Tätern, welche im Anschluss an die Tat unerkannt flüchteten, verlief bislang erfolglos.

Einer der Flüchtenden trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine blaue Hose und eine schwarze Umhängetasche.

Sein Mittäter soll ein graues T-Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/9690 erreichbar.

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