Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Hebstahl: Drei auf einen Streich

Motorräder zu laut

Oberzent (ots)

Weil sie am Freitagnachmittag (31.7.) auf zu lauten Motorrädern unterwegs waren, kommt nun auf drei Fahrer ein Bußgeld zu.

Gegen 13 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Bereich zwischen Oberzent-Hebstahl und Gaimühle drei Motorräder wahrgenommen, die verdächtig laut gewesen sind. Aus diesem Grund entschlossen sie sich, die drei Zweiräder einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass bei allen drei Krafträdern der Schalldämpfereinsatz aus der Abgasanlage ausgebaut worden ist. Eine Messung des jeweiligen Standgeräuschwertes auf der Polizeiwache ergab Werte zwischen 98 und 114 Dezibel, was die Werte im jeweiligen Fahrzeugschein überschritt. Zudem stellten die Gesetzeshüter fest, dass bei zwei Motorrädern zusätzlich die Katalysatoren fehlten. Alle drei Fahrer mussten die Heimreise ohne ihr Gefährt antreten, die zur weiteren Begutachtung sichergestellt wurden. Wegen ihres unrühmlichen Verhaltens kommen neben den Unannehmlichkeiten der Rückrüstung noch Bußgelder wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis auf sie zu.

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