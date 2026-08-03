Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Goldkette bei Umarmung gestohlen

Polizei warnt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Diebin brachte am Freitagmittag (31.7.) eine 26-jährige Frau mit einer kriminellen Masche um ihr Hab und Gut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Unbekannte gegen 13 Uhr die 26-Jährige am Rhönring zunächst aus einem grauen Auto heraus in ein Gespräch verwickelt und sie im Anschluss umarmt haben. Bei der Umarmung tauschte sie die am Hals getragene Goldkette der Frau mit einer falschen aus.

Im Anschluss suchte die Kriminelle mit dem Fahrzeug, an dessen Steuer noch ein Komplize saß, in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die unbekannte Täterin soll circa 40 bis 50 Jahre alt sein und schwarze Haare haben.

Ihr Komplize soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur sowie schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt.

Bei dem Fahrzeug der Tatverdächtigen soll es sich um ein älteres Modell mit polnischer Länderkennung handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K 20) zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders in Menschenansammlungen und bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke. Tragen Sie Wertgegenstände sicher: Verstecken Sie Schmuck und Geldbörsen möglichst unter der Kleidung oder in verschlossenen Taschen, die schwer zugänglich sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell