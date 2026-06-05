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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schwelbrand in Geschäft
Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Göppingen aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den Brand gegen 1.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Qualm aus der Lüftungsanlage einer Bäckerei in einem Supermarkt. Durch den Rauch konnte der gesamte Supermarkt zeitweise nicht mehr betreten werden. Kurz nach 4 Uhr war der Schwelband gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da der Rauch aus einem Kabelkanal austrat wird ein Defekt vermutet. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Göppingen und Faurndau waren mit sieben Fahrzeugen und 32 Personen vor Ort im Einsatz.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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