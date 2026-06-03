Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gasleck ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Mittwoch trat in einem Mehrfamilienhaus in Geislingen-Altenstadt Gas aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Südmährerstraße zu einem Gasleck. Ein Mann wollte wohl eine Halterung an die Wand bohren und beschädigte dabei eine Gasleitung. Zahlreiche Einsatzkräfte rückte aus. Alle anwesenden Bewohner des Gebäudes sowie einem angrenzenden Wohnhaus wurden vorsorglich evakuiert. Rund 40 Bewohner waren dadurch betroffen. Zudem mussten für den Einsatz mehrere Straßen abgesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr Geislingen das Gas und den Strom abgestellt hatte, konnte bereits gegen 14.40 Uhr Entwarnung gegeben werden. Die Messungen ergaben nach dem Lüften, dass von keiner konkreten Gefahr auszugehen ist. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen 15 Uhr war der Schaden behoben und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

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