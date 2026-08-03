Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Heppenheim: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Vorläufige Festnahme eines 30-Jährigen

Viernheim/Heppenheim (ots)

Am Sonntagmorgen (2.8.) gegen 3.30 Uhr nahm eine Streife der Polizeistation Bensheim in der Industriestraße ein Fahrzeug wahr, welches in Schlangenlinien in Richtung Hüttenfeld fuhr. Die Gesetzeshüter entschlossen sich das Fahrzeug und seinen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Wagenlenker ignorierte die Anhaltesignale und fuhr über die Landstraße 3398 in Richtung Heppenheim und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im Stadtgebiet Heppenheim konnten die Beamten letztlich das Fahrzeug in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße stellen, woraufhin der Fahrer zu Fuß das Weite suchte. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Streife schließlich den 30 Jahre alten Flüchtigen aus Weinheim in der Bürgermeister-Metzendorf-Straße vorläufig festnehmen. Es erhärtete sich schnell der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Kurz vor seiner Festnahme warf er eine Tüte mit Betäubungsmitteln weg, die rasch durch die Beamten aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Die Streife brachte den Tatverdächtigen auf die nächstgelegene Polizeiwache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Im Anschluss durfte er die Heimreise zu Fuß antreten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung verletzte sich ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Den Tatverdächtigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren in denen er sich strafrechtlich verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell