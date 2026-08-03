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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim
Alsbach-Hähnlein: Feld gerät in Brand
Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen

Seeheim-Jugenheim / Alsbach-Hähnlein (ots)

Etwa ein Quadratkilometer Feldfläche gerieten in der Nacht zum Montag (3.8.) im Bereich der Landesstraße 3100, zwischen Seeheim-Jugenheim und Alsbach-Hähnlein in Brand.

Festgestellt wurde das Feuer gegen 01.30 Uhr durch Anwohner sowie sich auf Streifenfahrt befindende Beamte der Polizeistation Pfungstadt. Im Anschluss rückten, neben weiteren Polizeikräften, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Brandort aus.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie im Anschluss gelöscht werden. Für die Dauer der Löschmaßnahmen kam es aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens und was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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