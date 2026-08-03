Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Gebüschbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Viernheim (ots)

Ein Gebüschbrand im Bereich der Autobahn 6 rief die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Mehrere Zeugen alarmierten gegen 15 Uhr die Einsatzkräfte. Auf einem Feld, nahe des Viernheimer Kreuzes, sollen unter anderem Sträucher gebrannt haben. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

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