Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 40-Jährige löst Polizeieinsatz aus und attackiert Streifenteam

Bischofsheim (ots)

Eine 40 Jahre alte Frau muss sich nach einem Polizeieinsatz am frühen Sonntagmorgen (2.8.) in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Kurz vor 7 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei und meldeten eine Frau, die mit einem Kinderwagen auf der Bundesstraße 43 zwischen Rüsselsheim und Bischofsheim unterwegs sein soll. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte die beschriebene Person vor Ort antreffen und zum Bahnhof nach Bischofsheim bringen. Im Kinderwagen befanden sich lediglich Kleidungsstücke und Lebensmittel.

Bei der anschließenden Überprüfung gab die 40-Jährige zunächst falsche Personalien an und wollte sich zudem der Kontrolle entziehen. Als das Streifenteam dies unterband, griff die Frau aus Rüsselsheim die beiden Polizeibeamten unvermittelt an und verletzte sie leicht. Sie konnte schließlich überwältigt und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht werden.

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