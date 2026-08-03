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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 46-Jähriger nach Einbruch und Flucht festgenommen

Riedstadt (ots)

Polizeikräfte nahmen am späten Samstagabend (1.8.) einen 46-Jährigen nach dessen Flucht vorläufig fest. Der Mann aus Gernsheim steht im Verdacht, zuvor in einen Baumarkt eingebrochen zu sein.

Gegen 23.15 Uhr verständigten Anwohner über den Notruf die Polizei und meldeten verdächtige "Flexgeräusche" im Bereich des Baumarktes in der Straße Am Dammacker. Beim Eintreffen der sofort alarmierten Streife flüchtete ein Fahrzeug vom Parkplatz. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige schließlich im Bereich der Kasseler Straße festgenommen werden, nachdem er mit seinem Wagen verunfallt und anschließend zu Fuß geflüchtet war.

In seinem Auto stellten die Einsatzkräfte unter anderem zwei Trennschleifer sowie mehrere Fliegengitterschutztüren im Gesamtwert von rund 1.500 Euro sicher, die nach ersten Erkenntnissen aus dem Baumarkt stammten. Der 46 Jahre alte Tatverdächtige wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht. Da er deutlich nach Alkohol roch und Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum aufwies, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem konnten bei seiner Durchsuchung Kleinstmengen Amphetamin sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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