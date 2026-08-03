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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Drogentest regiert positiv auf Kokain und Amphetamin

Bischofsheim (ots)

Ein 38-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag (1.8.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Mainzer Straße hielten Beamte der Polizeistation Bischofsheim den Mann aus Rüsselsheim gegen 14.30 Uhr an. Während der Überprüfung fielen den Polizisten deutliche körperliche Anzeichen auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließender Drogentest erhärtete den Verdacht: Er reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin.

Der 38 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Ob er tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, muss nun die Auswertung der Blutprobe zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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