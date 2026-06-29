Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Unfall auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kotter Straße und Weyersberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau fuhr in einem 3er BMW auf der Weyersberger Straße in Richtung Beethovenstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Kotter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran einer 37-Jährigen, die auf der Kotter Straße in Richtung Augustastraße unterwegs war. Bei der Karambolage auf der Kreuzung wurden sowohl die beiden Fahrzeugführerinnen, als auch die zwei Beifahrer (m, 77 und 33) im BMW schwer verletzt. Alle wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

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