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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Unfall auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kotter Straße
und Weyersberger Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 38-jährige Frau fuhr in einem 3er BMW auf der Weyersberger 
Straße in Richtung Beethovenstraße. Im Kreuzungsbereich mit der 
Kotter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran einer 
37-Jährigen, die auf der Kotter Straße in Richtung Augustastraße 
unterwegs war.

Bei der Karambolage auf der Kreuzung wurden sowohl die beiden 
Fahrzeugführerinnen, als auch die zwei Beifahrer (m, 77 und 33) im 
BMW schwer verletzt. Alle wurden zur stationären Behandlung in 
Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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