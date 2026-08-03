Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 27-jähriger Fußgänger verstorben

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Groß-Gerau (ots)

Nachdem am späten Montagabend (27.7.) in der Schützenstraße ein tödlich verletzter 27 Jahre alter Mann auf der Fahrbahn aufgefunden wurde (wir haben berichtet) fand am Donnerstag (30.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion des Leichnams statt, um weitere Rückschlüsse zu erhalten, was zum Tod des Mannes geführt haben könnte.

Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis und dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zum Hergang dauern weiterhin an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weiteren Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6322421

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