POL-HP: Abtsteinach - Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt
Abtsteinach (ots)
Am Sonntag (02.08.) um 12:47 Uhr kam es auf der L535 zwischen Ober-Abtsteinach und Unter-Abtsteinach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Motorradfahrer die L535 in Fahrtrichtung Ober-Abtsteinach und überholte ein vorausfahrenden PKW. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW und stieß frontal mit diesem zusammen. Der 74-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 66-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L535 war über mehr als 4 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.
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