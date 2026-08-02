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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Groß-Bieberau gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Samstag (01.08.) zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Touran, welcher in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Bieberau am Fahrbahnrand parkte. Anwohner konnten beobachten, dass ein dunkler Ford gegen den geparkten VW Touran fuhr, der Verkehrsteilnehmer sich kurz den Schaden anschaute und sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Bergstraße entfernte. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden des Volkswagens beläuft sich auf ca. 2500,- EUR.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten, verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder allgemein Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel.: 06154 6330-0) zu werden.

Berichterstatter: Gruber, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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