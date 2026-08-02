Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Messel gesucht

Messel (ots)

Am Samstag (01.08.) zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Kia, welcher in der Bruchgasse in Messel am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro Zeugen, die den Unfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden

Berichterstatterin: Heller, PK'in

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