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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Messel gesucht

Messel (ots)

Am Samstag (01.08.) zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Kia, welcher in der Bruchgasse in Messel am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro Zeugen, die den Unfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden

Berichterstatterin: Heller, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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