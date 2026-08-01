Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und PKW

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagnachmittag (01.08.) kam es auf der Kreuzung B519 / B43 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt und einem PKW. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Streifenwagen die B519 in nördliche Fahrtrichtung und beabsichtigte unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Kreuzung zur B43 zu queren. Die 35-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr die B43 von Rüsselsheim kommend in Richtung Bischofsheim. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurden die im Fahrzeug der 35-jährigen befindlichen Töchter im Alter von zwei und sechs Jahren leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Sachschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die anschließenden Räumungsarbeiten waren Teile der Kreuzung für den fließenden Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr Rüsselsheim und Streifen der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim am Main. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Berichterstatter: POK Rauch / POK'in Büchsel (Pst. Mörfelden- Walldorf)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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