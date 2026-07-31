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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Munitionsfund aus dem Rhein bei Feuerwehr abgegeben -Kampfmittelräumdienst im Einsatz/Hinweise zum Umgang mit verdächtigen Gegenständen

Lampertheim (ots)

Verdächtige, metallische Gegenstände fand ein Mann am Donnerstagabend (30.07.) im Rhein. Der Fluss führt derzeit Niedrigwasser. Der Finder brachte die Gegenstände zur Feuerwehr und löste damit den Einsatz des Kampfmittelräumdienstes aus. Der Experte stellte anschließend fest, dass es sich bei den Metallteilen nicht wie zunächst vermutet um Granaten, sondern unter anderem "nur" um Infanteriemunition handelte. Der Kampfmittelräumdienst kümmerte sich um den ordnungsgemäßen Abtransport. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Umgang mit solchen Gegenständen gefährlich ist. Niedrige Wasserstände im Rhein legen regelmäßig alte Munition und Weltkriegskampfmittel frei.

Die Beamten warnen dringend davor, solche Gegenstände zu berühren oder zu bewegen, da sie auch nach Jahrzehnten hochgefährlich sein können. In diesem Zusammenhang gilt: Nicht berühren! Verdächtige Gegenstände im Wasser oder am Ufer niemals anfassen oder verändern! Den Fundort sichern und Abstand wahren! Sofort den Notruf (110 oder 112) verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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