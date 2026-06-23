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POL-EN: Breckerfeld: Schwerer Verkehrsunfall auf der Brantener Straße - Zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt
Breckerfeld (ots)
Am 22.06.2026 befuhr eine 18-jährige Frau aus Halver mit ihrem Mercedes die Brantener Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße in Breckerfeld. Als sie gegen 18:50 Uhr beabsichtigte, an der Ecke L528 nach links in Richtung Dahlerbrücke abzubiegen, übersah sie den entgegenkommenden 24-jährigen Nissan-Fahrer aus Dortmund. Die beiden Autos kollidierten und so wurde der Nissan noch in den VW hinter ihm geschoben. Der Fahrer des Nissans und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Die Insassinnen des Mercedes wurden beide leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Brantener Straße an der Unfallstelle voll gesperrt. (jbo)
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