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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Stemwede, Hagen, EN-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen beendet

Stemmwede, Hagen, EN-Kreis (ots)

(SN) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem aus der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) entwichenem Strafgefangenen ist beendet.

Der 43-Jährige hat sich in Begleitung seines Anwalts am Sonntagabend bei der Polizei in Hagen gestellt. Der Entwichene wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Der Mann war am vergangenen Samstag (13. Juni) von einem genehmigten Freigang nicht in die Einrichtung zurückgekehrt. Daraufhin hatten die Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung der Öffentlichkeit nach ihm gefahndet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300

Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301 Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302 Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300 Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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