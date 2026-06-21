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POL-EN: Ennepetal: Schwerer Verkehrsunfall mit 8 Verletzten - Dodge kommt in Garten zum Stehen

Ennepetal (ots)

In der heutigen Nacht (21.06.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Ennepetal. Gegen 0:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf Höhe der Kreuzung Wuppermannshof/Kölner Straße in Ennepetal ein PKW der Mark Dodge auf. Auf der Ladefläche befanden sich augenscheinlich mehrere Personen. Aufgrund dessen wendeten die eingesetzten Beamten den Streifenwagen und fuhren dem Dodge hinterher. Der Fahrer beschleunigte allerdings umgehend, als er den Streifenwagen entdeckte und entzog sich so einer möglichen Kontrolle. Als die Polizisten die mögliche Fahrtstrecke abfuhren, entdeckten sie kurze Zeit später an der Einmündung Mönninghof/Walter-Sondermann-Straße einen kaputten Zaun. Beim Aussteigen hörten sie Hilferufe und sahen auch den verunfallten Dodge im Garten eines Hauses an der Walter-Sondermann-Straße.

Das Auto war augenscheinlich mit insgesamt 9 Personen besetzt, alle im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Bis auf eine Person wurden alle leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der mutmaßliche 22-jährige Fahrer aus Sprockhövel willigte in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von circa 0,6 Promille. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen eingesetzt. Durch den Unfall wurde auch ein Stromkasten beschädigt, sodass es in dem Unfallbereich für eine Zeit lang zu einem Stromausfall kam. Der Sachschaden, der verursacht wurde, ist bisher noch nicht zu beziffern. (jbo)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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