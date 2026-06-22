Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Mobile Toilette und Müllcontainer brennen- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen
Hattingen (ots)
Eine mobile Toilette und ein Müllcontainer wurden am 20.06.2026, gegen 23:55 Uhr in Brand gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Toilette und der Müllcontainer in der Straße Lerchenweg vorsätzlich durch unbekannte Täter angezündet. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100.
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