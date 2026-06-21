Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Schwelm (ots)

Am 20.06.2026, um 14:15 Uhr, ereignete sich an der L527 in Schwelm ein Verkehrsunfall. Bei dem Alleinunfall verletzte sich die Fahrzeugführerin eines Krades leicht. Die Fahrzeugführerin kam in einer Linkskurve mit ihrem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einer Leitplanke und stürzte anschließend. Durch die Kollision mit der Leitplanke brach ein dort angebrachter Leitpfosten ab.

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