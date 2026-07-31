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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Messer hantiert
Sicherstellung und Platzverweis

Darmstadt (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstagnachmittag (30.7.) einen Polizeieinsatz an einem Badesee ausgelöst. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 13.45 Uhr einen Mann, der an dem Badesee an der Dieburger Straße mit einem Messer hantieren soll.

Sofort alarmierte Streifen konnten im Bereich des Badesees einen 40-jährigen Mann antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Bei der Durchsuchung des alkoholisierten 40-Jährigen konnten die Einsatzkräfte in einem Rucksack ein Multitool auffinden. Das Multitool, welches unter anderem auch eine Klinge besitzt, wurde anschließend sichergestellt. Der 40-Jährige erhielt einen Platzverweis und musste den Bereich verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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