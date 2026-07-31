Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Steinewerfer beschädigen Auto/Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

Am Donnerstagabend (30.07.) warfen Unbekannte Steine auf ein vorbeifahrendes Autos und beschädigten die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Gegen 20.15 Uhr fuhr eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Als sie die dortige Unterführung bzw. Fußgängerbrücke passierte, wurde ein Stein auf ihr Auto geworfen. Das Wurfgeschoss traf die Windschutzscheibe des Autos und hinterließ einen Schaden.

Die Polizeistation Gernsheim bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter der Rufnummer 06258/9343-0 Kontakt aufzunehmen.

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