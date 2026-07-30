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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt-Braunshardt Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.07.) auf Donnerstag (30.07.) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Braunshardt. Ein Mercedes kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten silberfarbenen VW Golf sowie einen geparkten Peugeot.

Der Mercedes flüchtete von der Unfallstelle und müsste nach derzeitigem Ermittlungsstand im Frontbereich beschädigt sein.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151/969-41310) zu wenden.

Berichtererstatterin: PKin Heller, 3. Polizeirevier

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHKin Gunkel
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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