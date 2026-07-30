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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geldbörse und Handy aus Arztpraxis erbeutet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Mittwochmorgen (29.07.) ein räuberischer Diebstahl in einer Arztpraxis in der Rheinstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 10.50 Uhr die Praxis. Im Anschluss soll er unter anderem eine Geldbörse sowie ein Handy aus einer Tasche entwendet haben. Zudem versuchte er noch Schränke zu öffnen, was von einer Mitarbeiterin bemerkt wurde. Der Dieb stieß die Mitarbeiterin daraufhin weg und flüchtete unerkannt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und wirkte ungepflegt. Zur Tatzeit trug er eine verschmutzte Kappe, eine Brille und einen grünen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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