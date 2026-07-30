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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch in der Werrastraße

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (29.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 7.30 und 13.00 Uhr die Scheibe eines Seat Ibiza ein, der in der Werrastraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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