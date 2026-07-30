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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller (DA-JE 306) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (29.7.) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nieder-Ramstädter Straße ein Leichtkraftrad der Marke "Honda", Modell "JF07" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DA-JE 306 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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