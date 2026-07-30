Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller (DA-JE 306) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (29.7.) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nieder-Ramstädter Straße ein Leichtkraftrad der Marke "Honda", Modell "JF07" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DA-JE 306 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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