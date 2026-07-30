Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B 460.

Fürth (ots)

Am Mittwoch (28.07.) kam es, gegen 14 Uhr auf der B 460 zwischen Fürth und Weschnitz zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin im schwarzen Auto geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Autofahrerin im roten Auto. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B460 bis 16 Uhr voll gesperrt.

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