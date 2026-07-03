Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Verkehrsunfall in Holten - 33-jähriger Motorradfahrer verstorben

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (02.07.) kam es gegen 13:35 Uhr auf der Weißensteinstraße in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 33-Jährige mit seinem Motorrad die Weißensteinstraße in Fahrtrichtung Sterkrade. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Umgehend leisteten mehrere Verkehrsteilnehmende Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Ersthelfenden wurden vor Ort durch Kräfte der Notfallseelsorge betreut.

Für die Dauer der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme wurde die Weißensteinstraße zeitweise gesperrt. Zur Unterstützung der Ermittlungen war zudem ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden vom zuständigen Verkehrskommissariat Oberhausen geführt und dauern an.

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