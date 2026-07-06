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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Am Anger, Montag, 06.07.2026, 01.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise den Außenspiegel eines VW Transportes in der Straße "Am Anger" in Katlenburg-Lindau. Der 52-jährige Geschädigte wurde um 01.45 Uhr durch einen lauten Knall auf die Beschädigung aufmerksam und konnte lediglich eine Person auf einem älteren Fahrrad erkennen können, welcher sich vom Tatort entfernte.

Im Nahbereich konnten die eingesetzten Kräfte eine Personengruppe antreffen. Ob diese Personen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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