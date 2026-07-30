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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 60 - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Rüsselsheim (ots)

Am 30.07.2026 kam es am frühen Morgen auf der Autobahn A60 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen überquerte der 38-jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn der Autobahn im dortigen Baustellenbreich. Hierbei wurde er von einem in Fahrtrichtung AD Rüsselsheim fahrenden Lkw erfasst, der von einem 55-jährigen geführt wurde.

Der 38-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der umfangreichen Ermittlungs- und Bergungsmaßnahmen waren Einsatzkräfte der Autobahnpolizei sowie weiterer umliegender Polizeidienststellen im Einsatz. Darüber hinaus waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber sowie die Autobahnmeisterei vor Ort, die die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen übernahm.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und den genauen Umständen des Geschehens dauern an.

Berichterstatterin: PK'in Broesike

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
POK Mashinskiy
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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