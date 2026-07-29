Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

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Darmstadt (ots)

Durch die Kriminalpolizei wurde in Darmstadt ein Fahrrad sichergestellt, welches bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden konnte. Es ist nicht auszuschließen, dass das Rad aus einem Diebstahl stammen könnte. Aus diesem Grund wendet sich das Kommissariat 43 an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Eigentümer Hierbei handelt es sich um schwarz-mattes Rad der Marke "Cube".

Sollte jemand das Fahrrad erkennen oder Hinweise auf den Eigentümer geben können, ist die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41110 zu erreichen.

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