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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Rollerunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 02.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Große Flurstraße zu 
einem Verkehrsunfall mit einem Roller.

Ein 19-jähriger Wuppertaler fuhr die Große Flurstraße mit seinem 
Kleinkraftrad in Richtung Beckmannshof. Als er an der Bushaltestelle 
Heubruch / Rathaus vorbeifahren wollte, scherte vor ihm ein bis dahin
an der Bushaltestelle stehender Linienbus aus. Bei dem Versuch eine 
Kollision zu vermeiden, verlor der Rollerfahrer auf der nassen 
Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte in 
einen geparkten Citroen C3 am linken Fahrbahnrand.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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