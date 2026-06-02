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Polizei Wuppertal

POL-W: W Cannabisplantage ausgehoben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach einem anonymen Hinweis zu einer illegalen Cannabisplantage in 
Hahnerberg ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal.

Gestern Morgen (01.06.2026, 06:00 Uhr) schlugen die Ermittler zu und 
drangen in das Gebäude ein. Ein Verdächtiger (33) versuchte durch ein
Fenster zu flüchten, konnte jedoch von den umstellenden Beamten 
widerstandslos festgenommen werden.

Vorangegangen waren umfassende Aufklärungsmaßnahmen, bei denen auch 
der zuständige Energieversorger unterstützte.

In dem Einfamilienhaus konnten über 1.100 in Blüte stehende 
Cannabispflanzen sichergestellt werden.

Darüber hinaus stellten die Beamten technisches Equipment sowie zwei 
Mobiltelefone und weitere Spurenträger sicher.

Dem albanischen Beschuldigten wird vorgeworfen in dem Haus eine 
professionell aufgebaute Plantage zum Anbau von Cannabispflanzen 
betrieben zu haben.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter 
vorgeführt, der seine Unterbringung in der Untersuchungshaft 
anordnete.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Theresa Beckmann
0202/5748-444

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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