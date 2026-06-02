Polizei Wuppertal

POL-W: W Cannabisplantage ausgehoben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach einem anonymen Hinweis zu einer illegalen Cannabisplantage in Hahnerberg ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Gestern Morgen (01.06.2026, 06:00 Uhr) schlugen die Ermittler zu und drangen in das Gebäude ein. Ein Verdächtiger (33) versuchte durch ein Fenster zu flüchten, konnte jedoch von den umstellenden Beamten widerstandslos festgenommen werden. Vorangegangen waren umfassende Aufklärungsmaßnahmen, bei denen auch der zuständige Energieversorger unterstützte. In dem Einfamilienhaus konnten über 1.100 in Blüte stehende Cannabispflanzen sichergestellt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten technisches Equipment sowie zwei Mobiltelefone und weitere Spurenträger sicher. Dem albanischen Beschuldigten wird vorgeworfen in dem Haus eine professionell aufgebaute Plantage zum Anbau von Cannabispflanzen betrieben zu haben. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der seine Unterbringung in der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

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