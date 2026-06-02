POL-W: SG Fahrradunfall auf der Korkenziehertrasse
Wuppertal (ots)
Am 01.06.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Korkenziehertrasse zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrrädern. Eine 43-jährige Frau fuhr auf der Korkenziehertrasse stadtauswärts, als sie auf Höhe des Fallerslebenweg nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und frontal mit dem Fahrrad einer 50-Jährigen zusammenstieß, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die 43-Jährige konnte einen Sturz nicht verhindern und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.
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