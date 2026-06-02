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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrradunfall auf der Korkenziehertrasse

Wuppertal (ots)

Am 01.06.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Korkenziehertrasse zu 
einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrrädern.

Eine 43-jährige Frau fuhr auf der Korkenziehertrasse stadtauswärts, 
als sie auf Höhe des Fallerslebenweg nach bisherigen Erkenntnissen 
die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und frontal mit dem Fahrrad 
einer 50-Jährigen zusammenstieß, die in entgegengesetzter Richtung 
unterwegs war.

Die 43-Jährige konnte einen Sturz nicht verhindern und verletzte sich
dabei schwer. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus 
gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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