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Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter und Fahrrad stoßen zusammen

Wuppertal (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin (58) und den beiden 
Nutzern (14) eines E-Scooters am 29.05.2026 (17:00 Uhr), erlitt die 
Frau Verletzungen.

Die 58-Jährige wollte mit ihrem Damenrad die Fahrbahn der Hilgerhöhe 
überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei 14-Jährigen, die 
gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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