POL-W: W E-Scooter und Fahrrad stoßen zusammen
Wuppertal (ots)
Bei dem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin (58) und den beiden Nutzern (14) eines E-Scooters am 29.05.2026 (17:00 Uhr), erlitt die Frau Verletzungen. Die 58-Jährige wollte mit ihrem Damenrad die Fahrbahn der Hilgerhöhe überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei 14-Jährigen, die gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.
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