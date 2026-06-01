Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter nach Motorradunfall

Wuppertal (ots)

Am 31.05.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L81 zu einem Unfall mit einem Motorrad und einem Pkw. Ein 59-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Yamaha FJ 1200 in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der L81 in Richtung Remscheid. Im Bereich der Straße In der Heye verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und stieß mit dem Honda HR-V einer 73-jährigen Remscheiderin zusammen, die auf der Gegenspur unterwegs war. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 18.000 Euro.

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