Polizei Wuppertal

POL-W: W 22-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (30.05.2026, 00:10 Uhr) erlitt ein 22-Jähriger bei einem Auffahrunfall schwere Verletzungen. Der 22-Jährige war mit seinem 3er BMW auf der Straße Deutscher Ring unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen, bremste er sein Fahrzeug aufgrund einer Fahrbahnunebenheit ab und verlangsamte seine Fahrt. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger schaffte es nicht, seinen Hyundai Kona rechtzeitig zu abzubremsen und fuhr dem BMW auf. Der 22-Jährige erlitt bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

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