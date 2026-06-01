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Polizei Wuppertal

POL-W: W 22-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (30.05.2026, 00:10 Uhr) erlitt ein 
22-Jähriger bei einem Auffahrunfall schwere Verletzungen.

Der 22-Jährige war mit seinem 3er BMW auf der Straße Deutscher Ring 
unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen, bremste er sein Fahrzeug 
aufgrund einer Fahrbahnunebenheit ab und verlangsamte seine Fahrt. 
Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger schaffte es nicht, seinen 
Hyundai Kona rechtzeitig zu abzubremsen und fuhr dem BMW auf. 

Der 22-Jährige erlitt bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen und 
wurde in ein Krankenhaus gebracht. 

Der BMW und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden 
abgeschleppt. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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