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Polizei Wuppertal

POL-W: W Stich in den Hals - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit dem 28.05.2025 wegen 
eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 42-Jähriger auf dem 
Armin-T.-Wegner-Platz auf. Dort erhielt er gegen 17:45 Uhr 
unvermittelt von hinten einen Stich mit einem Messer in den Hals. 

Trotz der Verletzung konnte er in der nahegelegenen Wache Hinweise zu
dem möglichen Tatverdächtigen geben.

Zwei Beamte konnten noch in Tatortnähe einen 39-jährigen 
Deutsch-Iraner festnehmen, der für die Tat verantwortlich sein 
dürfte.

Eine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und seinem Opfer besteht 
nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Während der Sachverhaltsklärung entstand der Verdacht, dass der 
39-Jährige an einer psychischen Erkrankung leidet. Er wurde nach 
Abschluss der Maßnahmen zunächst in einer Facheinrichtung 
untergebracht. 

Der 42-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht 
werden. Er konnte nach der Versorgung seiner Verletzung entlassen 
werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels-Penders
0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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