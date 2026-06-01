Polizei Wuppertal

POL-W: W Stich in den Hals - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit dem 28.05.2025 wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 42-Jähriger auf dem Armin-T.-Wegner-Platz auf. Dort erhielt er gegen 17:45 Uhr unvermittelt von hinten einen Stich mit einem Messer in den Hals. Trotz der Verletzung konnte er in der nahegelegenen Wache Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen geben. Zwei Beamte konnten noch in Tatortnähe einen 39-jährigen Deutsch-Iraner festnehmen, der für die Tat verantwortlich sein dürfte. Eine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und seinem Opfer besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Während der Sachverhaltsklärung entstand der Verdacht, dass der 39-Jährige an einer psychischen Erkrankung leidet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zunächst in einer Facheinrichtung untergebracht. Der 42-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte nach der Versorgung seiner Verletzung entlassen werden. Lebensgefahr bestand nicht.

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