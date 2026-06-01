Polizei Wuppertal

POL-W: RS Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Freitagabend (29.05.2026, 20:30 Uhr) erlitt ein Radfahrer schwere Verletzungen, als er auf dem Gehweg fuhr und dort mit einer Fußgängerin kollidierte. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lenneper Straße in Richtung Burger Straße. Zeitgleich trat eine 23-Jährige aus einem Hauseingang heraus. Dabei stießen der Radfahrer und die Frau zusammen. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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