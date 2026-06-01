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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Freitagabend (29.05.2026, 20:30 Uhr) erlitt ein Radfahrer schwere 
Verletzungen, als er auf dem Gehweg fuhr und dort mit einer 
Fußgängerin kollidierte. 

Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lenneper 
Straße in Richtung Burger Straße. Zeitgleich trat eine 23-Jährige aus
einem Hauseingang heraus. Dabei stießen der Radfahrer und die Frau 
zusammen. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt schwere 
Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen zur stationären Behandlung
in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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