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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Rücknahme der Vermisstensuche nach Sam Marian W.

Wuppertal (ots)

Seit dem 04.05.2026 suchte die Polizei nach dem 31-jährigen Sam 
Marian W. aus Remscheid
(siehe Pressemeldung vom 05.05.2026, 13:55 Uhr: "POL-W: RS 
Vermisstensuchte nach dem 31-jährigen Sam Marian W. - Polizei bittet 
die Öffentlichkeit um Mithilfe"; 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6269132).

Der Vermisste konnte am 30.05.2026 in Remscheid angetroffen werden. 

Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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