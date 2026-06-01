POL-W: RS Rücknahme der Vermisstensuche nach Sam Marian W.
Wuppertal (ots)
Seit dem 04.05.2026 suchte die Polizei nach dem 31-jährigen Sam Marian W. aus Remscheid (siehe Pressemeldung vom 05.05.2026, 13:55 Uhr: "POL-W: RS Vermisstensuchte nach dem 31-jährigen Sam Marian W. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6269132). Der Vermisste konnte am 30.05.2026 in Remscheid angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.
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