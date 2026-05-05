Polizei Wuppertal

POL-W: RS Vermisstensuchte nach dem 31-jährigen Sam Marian W. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Seit dem 04.05.2026 wird der 31-jährige Sam Marian W. aus Remscheid vermisst. Der letzte Kontakt bestand am 03.05.2026. Der Vermisste ist circa 1,62 m groß und hat eine normale Statur. Er hat braunes, ohrlanges Haar und grüne Augen. Zuletzt trug er einen leichten Drei-Tage-Bart. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, da er sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

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