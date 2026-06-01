PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer bei Sturz schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 30.05.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Hastener Straße zu 
einem Alleinunfall mit einem Motorroller.

Ein 81-jähriger Hildener fuhr mit seinem Peugeot Satelis auf der 
Hastener Straße. Als er nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der 
Einmündung Mastweg einer Fahrbahnunebenheit ausweichen wollte, verlor
er die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzte der 
Hildener.

Der 81-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:39

    POL-W: W Einsatz der Polizei in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht (01.06.2026, 02:00 Uhr) nahm die Polizei in Wuppertal einen Mann nach einer Bedrohung fest. Ein 25-jähriger Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Wichlinghausen meldete einen 52-jährigen Mitbewohner, der mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht haben sollte. Um eine weitere Gefährdung zu unterbinden kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Der 52-Jährige konnte um ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:27

    POL-W: W 22-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Samstag (30.05.2026, 00:10 Uhr) erlitt ein 22-Jähriger bei einem Auffahrunfall schwere Verletzungen. Der 22-Jährige war mit seinem 3er BMW auf der Straße Deutscher Ring unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen, bremste er sein Fahrzeug aufgrund einer Fahrbahnunebenheit ab und verlangsamte seine Fahrt. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger schaffte es nicht, seinen Hyundai Kona rechtzeitig ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:49

    POL-W: RS Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Freitagabend (29.05.2026, 20:30 Uhr) erlitt ein Radfahrer schwere Verletzungen, als er auf dem Gehweg fuhr und dort mit einer Fußgängerin kollidierte. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lenneper Straße in Richtung Burger Straße. Zeitgleich trat eine 23-Jährige aus einem Hauseingang heraus. Dabei stießen der Radfahrer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren