Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer bei Sturz schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 30.05.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Hastener Straße zu einem Alleinunfall mit einem Motorroller. Ein 81-jähriger Hildener fuhr mit seinem Peugeot Satelis auf der Hastener Straße. Als er nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Einmündung Mastweg einer Fahrbahnunebenheit ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzte der Hildener. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 400 Euro.

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